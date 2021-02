L'échec de l'appel d'offres : la Ligue 1 ruinée ?

Alors qu'on espérait tous une sortie de crise lors de l'appel d'offres exceptionnel organisé par la Ligue ce 1er février, il a débouché sur un flop. Aucun prix de réserve n'a été atteint et le comité de pilotage l'a déclaré infructueux. Mais que va-t-il se passer et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour le football français ?

Un vrai boycott

Cela faisait maintenant trois semaines que nous l'attendions. La LFP, après sa rupture de contrat avec le groupe Médiapro, propriétaire de la chaîne Téléfoot, allait organiser un appel d'offres exceptionnel et accéléré afin de remettre en vente les matchs et trouver un nouveau diffuseur. Depuis le mois d'octobre, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 vivaient dans la plus grande inquiétude. Alors qu'ils avaient espéré toucher le pactole de 1,3 milliard d'euros par an jusqu'en 2024, qu'ils avaient investi et dépensé sans compter, prolongé et renouvelé des contrats, acheté des nouveaux joueurs et fait des paris sur l'avenir, ils se sont retrouvés, dès le début de la saison, sans rien.Ajoutez à cela la crise économique, la baisse des revenus commerciaux, la crise sanitaire, avec les huis-clos imposés et la chute des recettes billetterie, vous obtenez un cocktail explosif capable de provoquer faillites et dépôts de bilan. Cet appel d'offres devait donc tout changer et quelque peu rassurer, au moment même où la presse dévoilait des estimations de la DNCG avec plus de 1 milliard d'euros de pertes. Fans, supporters comme dirigeants, tout le monde comptait sur cet événement. Mais rien ne s'est passé comme prévu...L'appel d'offres ne concernait que les matchs Médiapro et non les matchs du samedi 21h et du dimanche 17h, le fameux "lot 3" détenu par beIN Sport et vendu en sous-licence à Canal+ pour 332 millions d'euros. Or, ces deux derniers ont refusé de participer à l'appel d'offres, exigeant que ces rencontres soient aussi remises en vente et renégociées à un prix 2021 post-Covid19 et crise économique. Une procédure judiciaire devant l'autorité de la concurrence et une plainte auprès du tribunal de Commerce de Paris ont d'ailleurs été déposées par la chaîne cryptée quelques jours avant l'appel d'offres, poussant jusqu'à l'extrême le boycott.Ainsi, une mise en vente sans les deux plus gros diffuseurs de sport en France, ça ne pouvait pas vraiment marcher. Sans les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com