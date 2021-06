L'Autriche domine l'Ukraine et se qualifie en huitièmes

Grâce à un but de Christoph Baumgartner, l'Autriche s'est imposé ce lundi à Bucarest face à l'Ukraine et composte son billet pour les huitièmes de finale (1-0). L'Autriche affrontera l'Italie au prochain tour.

Ukraine 0-1 Autriche

Alaba guette

Baumgartner de la guerre

Allongé sur la pelouse roumaine, Oleksandr Zinchenko regarde dans le vide. La raison ? Son équipe n'a pas trouvé la solution contre une formation autrichienne globalement souveraine dans la rencontre. Résultat des courses : l'Ukraine se retrouve troisième de sa poule avec une différence de buts générale négative (-1) et compromet sérieusement ses chances de se retrouver parmi les meilleurs troisièmes pour disputer les huitièmes de finale. De son côté, l'Autriche a fait le boulot et connaît déjà son adversaire: ce sera l'Italie, samedi prochain à Wembley. Le rendez-vous est pris.Après avoir accueilli l'Ukraine et l'Autriche pour s'offrir le scalp de la Macédoine, l'Arena Na?ional? offre l'occasion aux deux équipes gagnantes de croiser le fer dans le but d'obtenir la deuxième place du groupe C et s'assurer de participer au tableau final en affrontant la. Troisième au démarrage de la rencontre, l'Autriche est la première à se mettre en action mais la tête d'Aleksandar Dragovi? (11) ou la frappe contrée de Marko Arnautovi? (16) ne trouvent pas le cadre. Cela dit, les Autrichiens multiplient les corners et sur l'un d'entre eux, Christoph Baumgartner reprend un centre dangereux de David Alaba et ouvre le scoreMalgré un choc à la tête au préalable, le milieu de terrain joue un rôle fondamental mais reste contraint de céder sa place à son coéquipier Alessandro Schöpf pour respecter le protocole commotion Lire la suite de l'article sur SoFoot.com