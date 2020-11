L'autre Maradona

"Tous les matins, je me réveille, je me regarde dans la glace et je remercie Dieu de ressembler à Diego."

Régime inversé et météo

À l'entrée du Caminito, le coin touristique du quartier de la Boca, c'est lui la star. À côté des danseurs de tango et des rabatteurs, il reste assis sur sa chaise. Il ne va pas chercher les touristes, ce sont les touristes qui viennent à lui. D'ailleurs, un gamin, pas plus de dix ans, lui tombe dessus : "" Et lui de répondre, du tac au tac, au premier degré : "" Le gamin ne s'attendait pas à ça. Bouche bée, il retrouve ses parents, prend une respiration et tente une négociation. En vain. Dégoûté, les yeux presque noyés, il s'en va en traînant des pieds et ne reviendra jamais. Mais pas de quoi émouvoir l'autre Maradona, stoïque : "" Un sens des affaires à toute épreuve. Un Maradona plus vrai que nature.Escolástico Berto Méndez de son vrai nom, Coco pour les intimes, Diego pour les touristes, n'a pas vraiment de talent. Il ne chante pas, il ne danse pas, il jongle difficilement, il joue au foot mais "" et il se considère aujourd'hui comme un acteur, même s'il a appris la comédie sur le tard. Mais il n'a pas vraiment besoin de tout ça. Il a mieux qu'un talent, il a un don du ciel, un physique à peu près semblable à celui de Diego Armando Maradona. Et ça, ça lui a permis de tracer sa route, sans trop de difficulté, alors que lui-même n'y croyait pas trop au départ : "Pour lui, tout a démarré en 1995. Alors Lire la suite de l'article sur SoFoot.com