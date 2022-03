L'Atlético refroidit Manchester United

Bien que dominateur, Manchester United n'a pas pu faire déjouer l'Atlético de Madrid, qui s'est contenté de faire parler sa supériorité collective pour battre les Mancuniens ce mardi (0-1). Dans la plus pure tradition choliste.

Manchester United 0-1 Atlético de Madrid

Le menu classique

Comme au match aller, Manchester United a concédé l'ouverture du score. Mais à la différence du match aller, les Mancuniens ne sont jamais parvenus à revenir dans la partie. Malgré une domination logique, lesont buté sur une défense madrilène huilée, un gardien exceptionnel et une attaque létale. Lesn'ont eu besoin que de deux attaques pour marquer et se permettre de faire ce qu'ils savent faire de mieux : préserver un 1-0. Moins bien organisé tactiquement que son adversaire, Manchester United voit donc son aventure européenne s'arrêter en mars.Certains se transforment à l'odeur du sang, d'autres à l'odeur du. Cristiano Ronaldo fait bien sûr partie de cette seconde catégorie. Dès les premières minutes, à l'image de ses coéquipiers, le quintuple Ballon d'Or court partout et paraît sur-motivé. Il se permet même une imitation de son idole, Nabil Fekir, en effectuant quelques jongles. Mais c'est à un Suédois que l'on doit la première grosse situation de ce match retour lorsque Bruno Fernandes centre à ras de terre depuis la gauche. Anthony Elanga reprend à bout portant mais Jan Oblak a la tête bien placée et son front détourne la tentative du Mancunien en corner (13). Réponse quelques minutes plus tard quand la frappe de 25 mètres de Rodrigo de Paul prend la direction de la lucarne. Heureusement pour les locaux, De Gea brille à son tour en sortant le ballon (16). Cette première période se déroule principalement dans les 40 mètres des Madrilènes, dans lesquels Fred fait un malheur et se balade. United domine mais a du mal à contourner le bloc visiteur. Diogo Dalot est obligé d'allumer de loin pour intimider Oblak, qui capte…