L'Atlético prend la route des huitièmes

Le choloïsme est increvable. Et Porto l'a appris à ses dépens.

FC Porto 1-3 Atlético de Madrid

On peut dire ce qu'on veut de Simeone et son Atlético. Mais pas qu'ils sont dû genre à s'avouer vaincu. Jamais.La preuve ce mardi à Porto, où lesse présentaient en dernier du groupe, mais se sont sortis de l'antre du Dragon dans la peau d'un qualifié pour le tour suivant. Pour ce faire, les Espagnols ont pu compter sur la boulette d'un gardien de but, d'un Antoine Griezmann au bon endroit, au bon moment, et d'une lucidité digne des plus belles soirées européennes de l'Atlético de Madrid pour réaliser un sublime hold-up au terme d'une rencontre majoritairement dominée par le FC Porto.L'Atlético n'a pas eu grand chose. Ni la possession : 36% contre 64%. Ni le nombre d'occasions : 12 tirs à 13. Mais l'écurie madrilène pouvait compter sur Griezmann, profitant de la sortie hasardeuse de Diogo Costa sur un corner, pour marquer le premier but de la rencontreet sur la solidité de Jan Oblak, évidemment homme du match. Le portier slovène s'est illustré plusieurs fois durant le match, d'abord en déviant une belle frappe de Luis Diaz juste après la demi-heure de jeu (32), en dégoutant Marko Grujić, pourtant bien seul face à lui toujours en première période (43), mais aussi en boxant un nombre incalculable de ballons sur des centres portugais. La partie s'est envenimée, avec les exclusion de Carrasco puis Wendell après quelques empoignades en bord de terrain. À 10 contre 10, des espaces se sont ouverts, mais les Dragons ont été foudroyés par la lucidité des. Sur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com