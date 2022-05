L'Atlético Madrid prend le derby contre le Real

Le 229e Derbi Madrileño de l'histoire a souri à l'Atlético de Madrid, venu à bout d'un timide Real Madrid (1-0) sur la plus courte des marges. Une victoire pour l'honneur et l'enjeu européen.

Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid

Les Colchoneros en quête de revanche

Des ratés, mais pas de regret

Au Wanda Metropolitano ce dimanche soir, l'Atlético a tenu la baraque en empêchant le champion et rival Real Madrid de fêter son titre chez lui (1-0). Une Maison Blanche remaniée par Carlo Ancelotti (titularisations de Jesús Vallejo, Andriy Lunin et Luka Jović, entre autres) sans réelle motivation, et qui n'a existé que trop sporadiquement dans une rencontre de ce calibre.Bien décidés à faire honneur à leurs supporters, les hommes de Diego Simeone ont entamé tambour battant une partie déjà intense. Décalé sur la droite et dans la surface par Geoffrey Kondogbia, Ángel Correa a ainsi lancé les hostilités d'une frappe croisée venue raser le poteau droit de Lunin (4). L'Argentin ? Peu verni, au même titre que Yannick Carrasco, imprécis également malgré un joli slalom devant Éder Militão et un enchaînement trop enlevé (8). Incapables de franchir une moitié de terrain entièrement rouge et blanche, lesse sont surtout contentés de défendre et d'atténuer un déchet technique criant à la récupération du ballon. Une suffisance certaine, payée à quelques minutes de la pause : parti dans le dos de Militão et Vallejo, Matheus Cunha est en effet bousculé par le défenseur espagnol, ne maîtrisant pas son intervention, et obtient un penalty transformé à contre-pied par Yannick Carrasco. Seule éclaircie, un missile du droit signé Toni Kroos, légèrement excentré (45). Mais ces 45 premières minutes auront été à sens unique.