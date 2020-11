Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'Atlético Madrid à hauteur du leader, Cadix accroché Reuters • 28/11/2020 à 18:28







L'Atlético Madrid à hauteur du leader, Cadix accroché par Léo De Garrigues (iDalgo) Longtemps accroché, l'Atletico Madrid s'en est remis à but contre son camp de Lato pour battre Valence (0-1). Les Colchoneros restent sur une série de six victoires consécutives et reviennent à égalité avec la Real Sociedad en tête du classement de Liga. Valence est 10e avec 12 points. Dans un match joué en début d'après-midi, Cadix a été accroché sur la pelouse d'Elche (1-1). Lucas Boye a ouvert le score à la 38e minute avant d'être expulsé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le but d'Alvaro a permis aux visiteurs d'égaliser. Au classement, Cadix manque l'occasion de doubler provisoirement le Real Madrid et reste 5e. Elche est au 8e rang.