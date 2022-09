L'Atlético fait tomber Porto au bout de la folie

90 minutes d'ennui, onze de folie.

Atlético de Madrid 2-1 FC Porto

90 minutes d'ennui, onze de folie.Longtemps en manque d'inspiration, l'Atlético de Madrid est venu à bout de Porto en marquant deux fois dans le temps additionnel. Antoine Griezmann a encore été l'homme providentiel pour son équipe. Incapables de l'emporter en Ligue des champions sur leur pelouse la saison dernière, lesessaient de prendre les choses en main dans les premières minutes, pendant que les Portugais opèrent en contre. Mais malgré toute la bonne volonté de Joao Félix, les opportunités restent bien rares. En face, Evanilson bute sur Oblak, venu boucher son angle au second poteau (29). Côté madrilène, Koke frappe directement sur Costa après un centre dangereux de Carrasco (37). Dernier léger frisson de ce premier acte : une incursion de Taremi dans la surface, mais trop peu suivie (45+1).Après la pause, Koke pense enfin trouver la faille, mais De Paul était légèrement hors-jeu (50). En face, Porto se débride de plus en plus. La lourde frappe d'Eustáquio est claquée par Oblak (55), qui s'interpose à nouveau face à Joao Mário, parfaitement servi au second poteau (65). Taremi est ensuite exclu, la faute à un deuxième jaune pour simulation (81). Le début de la folie. Hermoso pense d'abord délivrer tout le stade d'une frappe largement contrée pour lober Costa), avant de se rendre coupable d'une main dans la surface pour offrir l'égalisation à Uribe). Le rôle du héros incombe finalement à Antoine Griezmann, qui offre la victoire aux siens au fin fond du temps additionnel d'un coup de casque gagnant sur corner…