L'Atlético et le casse-tête Griezmann

Alors que la reprise des clubs de Liga approche à grands pas, l'Atlético de Madrid s'est découvert un nouveau casse-tête : Antoine Griezmann. Trop gourmand en salaire, le Français ne peut en effet être enregistré par les Colchoneros, qui souhaiteraient le renvoyer à Barcelone. Problème, en Catalogne, on ne voudrait également pas de lui.

Plafond d'argent

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2019, Antoine Griezmann glisse. Déchiré entre un manque de confiance criant et un rendement sportif quasi inexistant, le Mâconnais s'est en effet perdu. Tout ça la trentaine à peine entamée et alors que sa carrière était jusque-là bien maîtrisée. Invisible au Barça, "Grizou" a ainsi tenté de renouer avec son vieil amour, l'Atlético, au mois d'août dernier. Un prêt forcé, au bilan peu concluant (8 buts, 7 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues), aujourd'hui devenu cul-de-sac. Car alors qu'on annonçait son option d'achat de 40 millions d'euros levée par les Matelassiers, le comité de finances de la Liga est venu faire des siennes. La raison : leautorisé par l'instance espagnole aurait été dépassé de 100 millions d'euros par le club d'Enrique Cerezo. Pour rentrer dans les clous, Griezmann devra donc être "sacrifié". Mais pour aller où ?En cette dernière semaine de juin, la Liga a entamé ses ultimes inspections financières auprès des 20 clubs présents dans l'élite la saison prochaine. Un tour de table passé sans encombre par les différents clubs, malgré quelques subtilités. Parmi elles, ce plafond salarial atteint par l'Atlético de Madrid. Comme l'annonce la radio COPE, lesseraient en effet hors limite, la faute, notamment, aux 33 millions d'euros annuels perçus par Griezmann. Un coût majeur, non sans conséquences à moyen et long termes, malgré le démenti de la directiondans les colonnes de, peut-on y lire.Car avant ce couperet administratif, la Liga, le FC Barcelone et l'Atlético s'étaient entendus sur le transfert définitif du meneur de jeu dans la capitale. La Liga Nacional de Fútbol Profesional a même enregistré par avance, et avec un accord "tacite",