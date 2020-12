L'Atlético donne le ton à la Real

Maître de l'intégralité de la rencontre, l'Atlético de Madrid poursuit sa marche en avant grâce à sa victoire sur le terrain d'une Real Sociedad diminuée (0-2). Les Colchoneros sont leaders de Liga avec trois points d'avance et un match en moins que son dauphin, le Real Madrid.

Il y a des comportements qui ne trompent pas. Traditionnellement, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone se contente de marquer un but et d'attendre son adversaire par la suite pour le piquer en contre. En temps normal peut-être, mais pas ce soir à Anoeta. Peu avant le dernier quart d'heure de jeu, lesréalisent une action tout en maîtrise : Luis Suárez fixe la défense central de la Real Sociedad puis sert Yannick Ferreira-Carrasco mais l'international belge ne peut pas tenter sa chance et prolonge le ballon vers l'entrée de la surface. En deuxième lame, Marcos Llorente arrive lancé et fouette le ballon du pied gauche pour tuer le suspense. 2-0, l'Atlético empile une dixième victoire en treize matchs et confirme son statut de souverain en Liga. Logique.InterSans surprise dans ce choc, la première équipe à sortir les crocs dans cette rencontre est l'Atlético. Comment ? Grâce à un pressing haut très agressif dès le début du match empêchant lesde déployer leur plan de jeu. Cela dit, le collectifa beau effectuer un travail de fond intéressant pour la récupération du ballon, les occasions de but ne suivent pas. C'est même les Basques qui sont les premiers à créer du danger grâce à un coup de tête de Mikel Merino sur un coup franc d'Andoni Gorosabel (21).