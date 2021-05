L'Atlético de Madrid sacré champion d'Espagne !

Longtemps mené lors de cette ultime journée de Liga, l'Atlético de Madrid a renversé Valladolid en deuxième période grâce à des réalisations et s'offre le onzième titre de son histoire. Le premier depuis 2014.

Real Valladolid 1-2 Atlético de Madrid

Madrid sous pression

! Ce fut dur, ce fut intense, ce fut dingue, ce fut serré, ce fut fou, ce fut compliqué, ce fut difficile, ce fut même parfois laborieux, mais c'est finalement mérité : au terme de la 38et dernière journée de Liga 2020-2021, l'Atlético de Madrid est couronné champion d'Espagne pour la onzième fois de son histoire (et pour la première fois depuis 2014) ! Pourtant, la mission n'a pas été simple sur le terrain d'un Valladolid cruellement relégué qui a longtemps mené avant d'être renversé en deuxième période par des buts de Correa et du revanchard Suárez. Frileux en début de rencontre, lesont donc refait le coup de la journée précédente. C'est maintenant l'heure de soulever la coupe !Dix-huitième minute, au stade José-Zorrilla. Alors que le Real n'est pas encore mené par Villarreal, l'Atlético met sa place de leader en grand danger. La faute à Plano, qui donne l'avantage à Valladolid en achevant un contre éclair. Juste après, le voisin et concurrent pour le titre de champion encaisse lui aussi un but et offre un peu d'air aux Matelassiers. Lesquels ont du mal à maîtriser leur adversaire du jour, dangereux devant Oblak avec une occasion pour Toni et déterminé derrière malgré les assauts des(opportunités pour Giménez Lire la suite de l'article sur SoFoot.com