L'Atlético de Madrid s'en sort, le Real suit, Barcelone et Séville out

Au cours d'une 37e journée de multiplex espagnol tendue et difficile pour les favoris, le Real a cru choper la première place à l'Atlético de Madrid en s'imposant à Bilbao. Mais son rival a finalement renversé Osasuna pour s'approcher encore davantage du titre de Liga, que Barcelone (défaite devant le Celta Vigo) et Séville (raclée reçu par Villarreal) ont officiellement abandonné.

Barcelone 1-2 Celta Vigo

Atlético de Madrid 2-1 Osasuna

Toujours en course pour le Graal au coup d'envoi, le Barça. Pas encore largués bien que distancés, les Catalans démarrent donc fort face au Celta Vigo avec une occasion pour Griezmann et une autre de Messi dans le premier quart d'heure. Dix minutes plus tard, l'Argentin ouvre le score : servi par Busquets, laplace une tête qui trompe Villar. Sauf qu'avant la mi-temps et malgré une nette domination, Piqué laisse le champ libre à Mina pour l'égalisation. Un Piqué pas loin de trouver le chemin des filets, en milieu de second acte. C'en est terminé des espoirs de titre pour les, Lenglet ne terminant pas la partie à cause d'un deuxième jaune et Ter Stegen devant même s'employer pour empêcher la défaite... qui intervient quand même, Mina s'offrant un doublé sur la fin au rebond d'un poteau. Le champion sera madrilène, c'est désormais certain.