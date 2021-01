L'Atlético croque Séville et s'envole en tête

Malgré une large domination territoriale, le FC Séville n'a rien pu faire face au froid réalisme de l'Atlético de Madrid (2-0) qui garde son invincibilité au Wanda Metropolitano. Ainsi que sa place de leader qui est désormais bien au chaud.

Atlético de Madrid 2-0 FC Séville

Covoiturage en Fiat Panda à l'Atlético

Lemar, c'est fort de café

Trouver une nouvelle date, ne pas savoir l'état de l'infirmerie à ce moment-là, avoir des matchs en retard au classement. C'est un fait, le report d'une rencontre est rarement apprécié par une équipe. Une théorie qui ne s'applique pourtant pas à l'Atlético de Madrid. Initialement prévu le 12 septembre dernier en ouverture de la Liga, ce match face au FC Séville a finalement lieu 4 mois plus tard en raison de la fin de saison tardive des Andalous, finaliste heureux de la Ligue Europa à la fin de l'été. Une bénédiction pour lesqui auraient pu jouer sous 30 degrés de plus, mais sans Luis Suárez - alors au Barça - et sans profiter non plus de la résurrection de Thomas Lemar, une nouvelle fois délicieux ce mardi soir. Deux hommes qui, s'ils n'ont pas été décisif au tableau d'affichage, ont permis à l'Atlético de s'imposer face aux Andalous (2-0) et de conforter ainsi leur avance en tête de la Liga. Le tout avec encore deux matchs à rattraper.Muet depuis le 7 novembre 2020 en Liga et son doublé face à Cadix, João Félix sort du vestiaire desavec un café à la main et une parka sur le dos pour aller s'asseoir sur le banc. Un choix fort de la part de Diego Simeone. Mais surtout un choix payant puisque son remplaçant Ángel Correa ouvre la marque rapidement sur une jolie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com