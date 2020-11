L'Atlético croque le Barça

Vainqueur d'un triste Barça, une première en Liga depuis 2010, l'Atlético de Madrid est provisoirement leader de Liga. Une victoire méritée pour les hommes de Diego Simeone qui postulent sérieusement pour remporter cette Liga 2020-2021.

Atlético de Madrid 1-0 FC Barcelone

YFC, bon à s'en lécher les doigts

Dans un monde parallèle, ce coup franc à l'entrée de la surface de l'Atlético de Madrid botté par Leo Messi aurait pu se transformer en but. Il reste dix minutes à jouer, le Barça est mené et il a besoin d'un coup de génie de son leader argentin. Oui mais voilà, Messi n'est ni dans un grand soir ni dans une grande saison. Histoire de déroger à ses habitudes,voit son coup franc contré par un mur madrilène en béton armé. Auteur de 19 buts en 20 rencontres de Liga face aux, le sextuple Ballon d'or ne répond plus. Et clairement, ce n'est pas Antoine Griezmann qui va sauver la maisonAu moment de se présenter au Wanda Metropolitano, le Barça est virtuellement dixième de Liga et vient affronter une équipe madrilène invaincue depuis vingt-trois rencontres consécutives en championnat. Désireux de changer cette dynamique en leur défaveur, lesattaquent la rencontre de bonne manière mais Antoine Griezmann manque le cadre sur le centre d'Ousmane Dembélé (3). Sans préliminaires, la rencontre est animée à l'image d'une puissante frappe de Saúl Ñíguez qui oblige Marc-André ter Stegen à une parade monumentale (5). Plus mobile et plus incisif, le collectifvoit la barre transversale s'opposer à la tentative de Marcos Llorente (12).