L'Atlético, champion tant attendu

Après quasiment une décennie d'attente et en s'imposant face au Real Valladolid (1-2) lors de l'ultime journée de Liga, l'Atlético de Madrid a enfin trouvé les successeurs de Juanfran, Filipe Luís, Gabi ou Diego Costa, lui qui a quitté le navire cet hiver. Un onzième sacre acquis avec rage et abnégation, venu réveiller des Matelassiers jusque-là ensommeillés. Heureux sont donc les supporters, qui verront la Fuente de Neptuno se parer à nouveau de rouge et de blanc.



Le Cholismo à la folie

Sept ans après le coup de casque de Diego Godín au Camp Nou, l'Atlético de Madrid peut à nouveau savourer la joie d'un titre de champion d'Espagne. Un succès obtenu dans le sprint final d'une saison folle, mais qui n'est en réalité que la résultante d'un marathon savamment mené par Diego Simeone et ses hommes. Critiquée pour son style de jeu minimaliste, la formationn'a pourtant aucune raison de douter de la légitimité de son sacre. Caracolant en tête durant 28 journées, cette dernière a su s'inscrire dans la durée pour bonifier un effectif de qualité.Comme en 2014, Diego Simeone aura su tirer ce qu'il fallait de ses joueurs pour s'imposer comme un vainqueur logique. Ne concédant que quatre défaites pour 26 victoires et huit matchs nuls, l'Atlético a assurément réalisé l'une de ses saisons les plus caractéristiques. Deuxième attaque de Liga avec 67 buts inscrits (à égalité avec le Real Madrid, et derrière le FC Barcelone), lesont surtout su se montrer intraitables en défense : seulement 25 buts encaissés pour la meilleure défense du championnat, deuxième du Top 5 européen derrière le LOSC (22 buts). Ces chiffres traduisent une régularité entrevue tout au long de la saison et des victoires clés. Les 21 et 28 novembre, l'Atléti a ainsi surpassé son premier baptême du feu en s'imposant face au Barça avant d'enchaîner dans les ultimes instants contre Valence. À domicile, l'équipe est parvenue à faire du Wanda Metropolitano une véritable forteresse : une seule défaite subie, et dix points pris sur douze possibles face aux cinq premiers.Après Barcelone, ce sont en effet Séville puis la Real Sociedad qui se cassent les dents à Las Rosas. Mieux, hormis deux défaites à Di Stefano et Sánchez Pizjuán face aux rivaux madrilènes et sévillans, l'Atlético a réussi à prendre des points contre tous ses adversaires