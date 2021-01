L'Athletic renverse le Barça et remporte la supercoupe d'Espagne

Battu par l'Athletic Club au terme d'une finale à rebondissements et orphelin d'un Messi exclu en toute fin de match (2-3), le FC Barcelone manque l'occasion d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Menés deux fois au score, les Basques ont su trouver la force mentale suffisante pour balayer le Barça et s'adjuger une troisième Supercoupe d'Espagne dans son histoire.

FC Barcelone 2-3 Athletic Club

Grizou, touché

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Antoine Griezmann. Auteur d'une prestation honorable en demi-finale face à la Real Sociedad avec une passe décisive à son actif, l'international français s'est fait remarquer par son penalty complètement manqué lors de la séance de tirs au but. En finale ce soir, le numéro 7 du Barça s'est offert un doublé pour tenter de mettre fin à la longue disette de trophée du FC Barcelone et brandir un premier titre avec lesen 2021. Cependant, on ne retiendra pas les exploits de Grizou dans cette finale. La faute à qui ? À l'Athletic Club, héroïque et solide mentalement à l'inverse de son adversaire du soir.Au moment de fouler la pelouse du stade olympique à Séville, l'Athletic Club garde en tête la Supercoupe d'Espagne de 2015 comme sa dernière conquête. Dans un système façonné par l'architecte Marcelino, l'objectif est de calquer son onze sur le même modèle que lors de sa dernière finale de coupe d'Espagne jouée (et gagnée) face au Barça. Ainsi, les Basques pressent haut et se montrent dangereux à l'image de Raúl García. Le récent bourreau du Real Madrid met Marc-André Ter Stegen à la parade malgré une position de hors-jeu au préalable (12), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com