L'Atalanta tient Milan en respect

Globalement dominée et souvent brouillonne techniquement, l'Atalanta a su composer avec la supériorité milanaise pour décrocher un nul bienvenu (1-1). Les Rossoneri, insuffisamment percutants devant, accusent déjà deux points de retard sur l'Inter et le Napoli au classement.

Atalanta 1-1 AC Milan

Bergame résiliente

Une merveille signée Bennacer

Ce dimanche soir, le stade Atleti Azzurri d'Italia ne se sera pas exactement régalé. L'Atalanta n'aura pas brillé, mais elle ne se sera pas non plus déshonorée. Face à un Milan champion en titre, c'est déjà une petite victoire. Le, dominateur, aura finalement du ronger son frein en repartant avec un simple match nul de Bergame.Les deux formations ne débutent pas avec les même certitudes ce premier duel lombard de l'exercice 2022-2023. L'Atalanta, qui reste sur une saison moyenne, ne semble d'abord pas avoir les armes pour ferrailler avec un Milan conquérant. Très surs de leur fait, les Rouge et Noir font complétement déjouer des Bergamasques asphyxiés par le pressing infernal des gars de Pioli. Qu'importe : laa l'intelligence de laisser passer l'orage, pour retrouver un semblant de maitrise balle au pied. Suffisant pour permettre à Ruslan Malinovskyi d'ouvrir le score, d'un joli tir en première intention à l'entrée de la surface. Frustrant pour Milan, supérieur dans le jeu, mais incapable de se procurer de véritables occasions.Pas grand-chose ne change, en seconde période. Combattive, l'Atalanta reste très loin de ses standards techniques et collectifs observés ces dernières années. En face, Milan gronde mais ne mord toujours pas, alors que lemanque encore d'impact et de finition dans la surface de réparation. Pour y remédier, Stefano Pioli fait entrer Olivier Giroud. Mais le Français, complétement esseulé face au but, est étrangement oublié par Tonali à l'heure de jeu. Cependant, l'insistance desfinit par payer : après avoir calé un…