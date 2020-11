Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'Atalanta s'incline contre Vérone Reuters • 28/11/2020 à 22:58







L'Atalanta s'incline contre Vérone par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi soir l'Atalanta Bergame recevait l'Hellas Verone pour le compte de la neuvième journée de Serie A au Gewiss Stadium. Les Bergamasques se sont inclinés 2-0 contre une des équipes surprises du début de saison. Les buts ont été inscrits par Veloso (62', s.p) et Zaccagni (83'). C'est une défaite qui coute aux hommes de Gasperini qui se retrouvent à la neuvième place du championnat, laissant les visiteurs à la sixième place. Prochain match pour l'Atalanta mardi contre Midtjylland puis contre l'Udinese en championnat. L'Hellas Verone affronter quant à lui Cagliari pour la dixième journée.