L'Atalanta s'impose avec la manière à Milan et s'offre le leader de Serie A

Sur la pelouse du leader de Serie A, l'Atalanta s'est imposée avec la manière. Mieux : la Dea a littéralement explosé Milan, qui n'a absolument rien montré et va devoir se remettre de cette claque pour aller chercher le titre.

Milan 0-3 Atalanta

Un corner joué à trois décisif ? Oui, c'est possible

Décidément, l'Atalanta demeure une équipe pleine de surprise. Pas aussi en forme que la saison dernière en apparence et irrégulière à souhait depuis cet été, laparvient quand même à étonner tout le monde au moment où personne ne s'y attend. Illustration ce samedi, à l'occasion de la dix-neuvième journée de Serie A : capable de se faire bouger par des "petits" clubs ces dernières semaines (nuls à Bologne et chez l'Udinese ou contre le Genoa à domicile), la bande de Gasperini a créé le petit exploit de venir détruire le grand Milan chez lui. Le Milan qui, rappelons-le, squatte la pôle position de la compétition et n'avait perdu qu'une seule fois en 27 rencontres sur la scène nationale. Une victoire spectaculaire, donc, mais aussi maîtrisée et sereine. Conséquence : les gars de Bergame, quatrièmes, reviennent à six points de leur ennemi du soir.Au bout de quelques secondes seulement, Milan donne l'impression de vouloir mettre son adversaire KO dès la première période. Sauf que bizarrement, les locaux perdent leur souffle. Comme si leur dépense d'énergie, symbolisée par une situation pour Ibrahimovi? et un corner en l'espace de trois minutes, constituait en fait un mauvais calcul. Car ensuite, c'est l'Atalanta qui se montre. Avec quelques tentatives peu convaincantes, puis l'ouverture du score de Romero : sur un coup de pied de coin organisé en trois temps, le crane du défenseur trouvé par le centre de Gosens trompe Donnaruma avant même la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com