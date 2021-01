L'Atalanta dégomme Sassuolo, Naples assure à Cagliari

Eblouissante collectivement ce dimanche, l'Atalanta a violement cogné Sassuolo au stade Atleti Azzurri (5-1). Naples a autoritairement couché Cagliari en seconde mi-temps, quand la Roma a profité d'un pion de vautour de Džeko pour se défaire de la Sampdoria (1-0)

Atalanta 5-1 Sassuolo

Un vrai match de jouisseurs. Dès la 1e minute, Bergamasques et, fidèles à leur réputation, enchaînent les une-deux, les dézonages dans tous les sens et les coups de pattes inspirés. Sassuolo y met du sien, mais c'est bien l'Atalanta qui fait le plus plaisir à voir et Zapata profite d'un contre favorable pour ouvrir le score en puissance, dans la surface. Lancés, lesse mettent à carburer beaucoup trop vite pour leurs adversaires, largués par les gourmandises techniques d'Ili?i?, l'activité de Freuler et les montées incessantes d'Hateboer. L'Atalanta empile dès lors les occasions, et Pessina, servi par Ili?i?, peut doubler la mise, d'une volée rageuse. Désarmé, Sassuolo ne peut dès lors plus que constater les dégâts. Zapata y va alors de son doublé, après avoir profité d'un excellent service de Freuler derrière son pied d'appui. Gosens - d'un tir contré - puis Muriel, viennent ajouter deux nouveaux pions dans la besace des Bleu et Noir. Seul Chiriche? sauvera un tant soit peu l'honneur de Sassuolo en fin de match. Pas de quoi contrarier la, qui remonte avec la manière au 6e rang de la Serie A.