L'Atalanta coule la Juve

Dans un match crucial dans la course à la C1, la Dea s'est montré plus réaliste en seconde période et accroche un succès décisif (1-0), qui plonge la Juve dans le pétrin.

Atalanta 1-0 Juventus

Trois tirs cadrés et un presque CSC

Vingt ans tout pile que l'Atalanta n'avait pas terrassé la Juventus en championnat. D'ordinaire, la double confrontation face à la formation bergamasque est souvent l'occasion pour la Vieille dame de rafler quatre voire six points par saison. Cette année, lesn'en auront pris qu'un contre la, devenue au fil des saisons une vraie concurrente. Et alors que la Serie A donne peut-être son verdict à tous les étages ce dimanche, le pétard de Ruslan Malinovskyi à cinq minutes du terme fait glisser le nonuple champion en titre à la quatrième place, tout juste à portée de tir du Napoli (5). C'était un dimanche à faire sauter les certitudes, et c'est la troupe d'Andrea Pirlo qui trinque.Privée de CR7 mais avec la paire Dybala-Morata aux avant-postes, la Vieille dame aurait pu se faire surprendre d'entrée sur un gros duel Muriel-Cuadrado en pleine surface desdans les cinq premières minutes, ce même frisson Juan Cuadrado offrant ensuite un frisson qui aurait mérité de faire mouche (14). Laa accéléré à la moitié du premier acte et Matteo Pessina, dansant entre les lignes, a eu la cartouche de l'ouverture du score (24). Mais la Juve a dominé les débats et c'est Álvaro Morata, à la suite d'une cagade de Rafael Tolói, qui a certainement signé le plus gros raté de la première période (34), quelques minutes avant le rush Weston McKennie (38) ou les interventions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com