Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'Atalanta Bergame surprend Liverpool, le Real Madrid récidive contre l'Inter Milan Reuters • 25/11/2020 à 23:27 Temps de lecture: 1 min







L'Atalanta Bergame surprend Liverpool, le Real Madrid récidive contre l'Inter Milan par Léo De Garrigues (iDalgo) Tout est relancé dans le groupe D. Liverpool, vainqueur de ses 3 premiers matchs, a été sèchement battu à domicile par l'Atalanta Bergame (0-2) avec des buts de Josip Ilicic et Robin Gosens. La Dea revient à deux points des Reds, toujours leaders. Deuxième du groupe, l'Ajax Amsterdam a enregistré une victoire attendue face à Midtjylland (3-1). Dans le groupe B, le Real Madrid a vite pris la mesure de l'Inter Milan (0-2) pour s'imposer grâce à des buts d'Eden Hazard et Rodrygo. Déjà tombeurs des hommes d'Antonio Conte le 3 novembre dernier (3-2), les Merengue sont deuxièmes de leur groupe, devancés par le Borussia Mönchengladbach, facile vainqueur face au Chakhtior Donetsk (4-0). Enfin, dans le groupe A, le Bayern Munich a aligné une quatrième victoire d'affilée en venant à bout du RB Salzbourg (3-1). Grâce au match nul concédé par l'Atletico Madrid face au Lokomotiv Moscou (0-0), les Bavarois sont déjà assurés de terminer à la première place de la poule.