L'Atalanta bâillonne l'Inter

Inspirée techniquement, mais serrée de près par une Atalanta impeccable derrière, l'Inter n'a pu ramener qu'un point de Bergame ce dimanche (0-0).

Atalanta 0-0 Inter

Le Brozo show

Le mur de Bergame

Simone Inzaghi et l'Inter ne seront donc pas tombés à à pieds joints dans le piège. Ils ne s'en seront pas non plus complètement dépêtrés. Ce dimanche a Bergame, l'Atalanta a étouffé les habituelles flamboyantes offensives des. De quoi accoucher d'un zéro-zéro jamais rasoir, mais qui préserve le statu quo au sommet de la Serie A.L'affrontement est de taille ce dimanche, entre deux des formations les plus joueuses d'Italie. Si la célébration est prometteuse, personne n'a envie de céder à l'ivresse de la fête, les deux camps rebouchant sobrement le champagne dès le premier quart d'heure. C'est plutôt une bière amère que les deux équipes tirent en première mi-temps, alors qu'une baston âpre prend prend rapidement forme au milieu de terrain. Un seul type parvient à réellement s'extirper de la mélasse de l'entrejeu : Marcelo Brozović, omniprésent à la récupération du ballon comme pour amorcer les actions des siens. Pas de quoi paniquer l'Atalanta, dont la brillance offensive surgit encore par intermittence. Peu avant la pause, Pašalić - au bout d'une superbe action collective - se laisse tomber dans la surface, après un léger contact avec Perišić. L'arbitre, lui, reste impassible, et les deux équipes finissent le premier acte sur un zéro pointé au tableau d'affichage.C'est l'Inter qui prend la barre après la pause, alors que Barella et Brozović, désormais dominants au milieu, arrivent plus volontiers à toucher Džeko devant. Le Bosnien peut décocher un cachou du droit et amorcer des une-deux bien sentis, mais la discipline militaire de l'Atalanta lui permet de tenir le coup derrière. Laa décidé de serrer les miches et le fait plutôt bien, face à desqui… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com