L'Atalanta assomme la Juventus

Bloquée. Le Juve reste bloquée au huitième rang de la Serie A après cette défaite face à l'Atalanta à l'Allianz Stadium (0-1). S'ils ont mis du cœur à l'ouvrage en seconde période, les Bianconeri n'auraient pas vraiment pu espérer mieux.

Juventus Turin 0-1 Atalanta Bergame

Le cirque Zapata

Depuis l'arrivée de Gian Piero Gasperini en 2016, l'Atalanta a conquis le cœur des amoureux du ballon rond avec leur jeu offensif. Une envie d'aller tous vers l'avant qui offre un spectacle formidable aux téléspectateurs qui se régalent devant des 5-2, 4-3 ou autres 5-1. Oui mais voilà, la Dea a compris que parfois il faut aussi savoir souffrir et être solide défensivement pour arracher un résultat. Et ce n'est pas la Juventus, qui a longtemps gagné des titres sur cette méthode qui dira le contraire. Sauf que la Juve n'est plus que l'ombre d'elle-même et s'est fait piéger par l'Atalanta à l'Allianz Stadium par une(0-1) qui a finalement joué comme la Juventus. Enfin comme la Juventus d'il y a quelques années.Avec la défaite de la Fiorentina plus tôt dans la journée, la Juventus Turin avait l'occasion de prendre de l'avance sur un adversaire direct pour la Ligue Europa Conférence. Il fallait pour cela battre uneinvaincue au Juventus Stadium en championnat depuis mars 2018. Comme souvent depuis quelques mois, un oiseau de mauvais augure survole l'antre piémontaise. Auxde sortir le fusil à pompe et de l'abattre. Et malgré un premier quart d'heure acquis à la cause des visiteurs, les joueurs de la Vieille Dame montrent peu à peu leurs muscles. Paulo Dybala, de retour de blessure, est le premier à foutre le feu dans la surface bergamasque mais ne peut pas conclure sa feinte de frappe par une tentative, réelle cette fois, assez puissante pour tromper Musso (17). Trois minutes plus tard, Weston McKennie