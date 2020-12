Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'ASVEL rechute à Madrid Reuters • 04/12/2020 à 23:17







L'ASVEL rechute à Madrid par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi soir s'affrontaient le Real Madrid et Lyon-Villeurbanne pour le compte de la douzième journée d'Euroligue à Madrid. Ce sont les Espagnols qui se sont imposés sur le score de 91-84, pourtant mené de 9 points avant le quatrième quart temps. Les 21 points de Yabusele et Cole n'auront donc pas permis aux joueurs rhodaniens de s'imposer. Cette défaite enfonce les Lyonnais à la dix-septième place du classement avec tout de même un voire deux matchs en retard sur la majorité de ses concurrents. Le Réal Madrid pointe lui à la cinquième position. Prochain match en Turquie contre l'Analdou Efes lundi soir. Les Madrilènes recevront eux le Zenit Saint-Petersbourg.