L'ASVEL égalise et s'offre un match 5

Coup de froid sur le Rocher. Alors qu'ils menaient 2-1 et se trouvaient, soutenus par leur public, mercredi, à 40 minutes du premier titre de champion de France de leur histoire, les Monégasques ont laissé passer cette occasion en or et devront donc disputer le cinquième match décisif de cette finale de Betclic Elite sur le parquet de l'ASVEL, victorieuse sans trembler de ce match à sens unique (68-85). Les Villeurbannais ont pris le contrôle du match dès l'entame grâce à une défense plus intense et une adresse retrouvée par rapport au troisième match, dans la lignée de Marcos Knight et Chris Jones (19 points), et William Howard (treize points à 4/5 à trois points). Victorieux du match 1 (74-82) à l'Astroballe, et du match 3 (83-80) à domicile, mais battu deux fois et en particulier ce soir, lourdement et contre attente, Monaco va devoir élever son niveau de jeu s'il veut inscrire son nom au palmarès du trophée Jacques-Bulot, samedi. Le double tenant, lui, qui n'a jamais perdu face à Monaco dans une série de play-offs entre 2016 et 2019, aura l'avantage du public et du terrain pour entrer dans l'histoire avec trois titres successifs.

