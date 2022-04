L'AS Nancy Lorraine ne pique plus

Ce lundi, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2, l'AS Nancy-Lorraine reçoit l'AC Ajaccio dans un match qui ressemble déjà à celui de la dernière chance pour les hommes d'Albert Cartier. Avec huit points de retard sur le barragiste Quevilly-Rouen, il faudrait un miracle pour que l'ASNL ne sombre pas en National. Récit d'une descente aux enfers.

AS Nancy lorraine AC Ajaccio 04/04/2022 à 20h45 Ligue 2 Diffusion sur

Un soir d'avril 2019, l'AS Nancy-Lorraine et l'AC Ajaccio - qui s'affrontent ce lundi soir en clôture de la 31journée de Ligue 2 - croisaient le fer pour ne pas descendre. À l'époque, les Nancéiens l'avaient emporté (1-0) grâce à un but tardif de Laurent Abergel avant d'assurer leur maintien plus aisément que leurs homologues insulaires. Sauf que depuis, les Corses sont devenus prétendants à la montée. De son côté, Nancy, lanterne rouge de Ligue 2 (avec 23 points en 30 matchs), file tout droit vers le National. Sans montrer, cette fois, la moindre faculté à s'extirper de la zone rouge après Noël comme ce fut le cas chaque saison depuis 2017, année de la descente dans l'antichambre de l'élite.Après avoir pourtant terminé huitième l'an dernier, son meilleur classement sur la période, l'ASNL a commencé à voir les nuages arriver en masse. Il y a un an, l'entraîneur Jean-Louis Garcia avait d'ores et déjà fait le choix de ne pas prolonger son contrat. Une bonne nouvelle pour le nouveau président de Nancy, Gauthier Ganaye, qui n'avait nullement l'intention de lui proposer., rembobine le successeur de Jacques Rousselot.