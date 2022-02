L'AS Monaco calme le Lyon de Peter Bosz

Rapidement lancée grâce à un coup de tête de Jean Lucas, l'AS Monaco a dominé sans trop trembler l'Olympique Lyonnais samedi soir au Louis-II (2-0) grâce notamment à un duo Ben Yedder-Diop en feu et à un Tchouameni de nouveau royal. Les Lyonnais, de leur côté, ratent une nouvelle fois l'occasion d'enchaîner malgré les tentatives de Peter Bosz pour corriger son plan initial.

Monaco 2-0 Lyon

Vivelle Diop et royal Ben Yedder

". Peter Bosz ne connaît certainement pas Samuel Étienne, mais le Néerlandais sait à quel point il est difficile de réussir le "4 à la suite". La soirée monégasque du technicien lyonnais en aura été la confirmation : battu sans jamais vraiment se battre sur le Rocher, l'OL n'a pas su enchaîner après son coup de la semaine et voit un Monaco solide s'enrouler provisoirement à la quatrième place de Ligue 1.Quatre nuits après avoir tenté d'éteindre du bout des doigts l'excitation provoquée par la victoire de ses arquebusiers face à l'OM , Peter Bosz s'est pointé samedi soir derrière les fourneaux sans trop bousculer son menu : système reconduit, nouvelles recrues laissées en doudoune au coup d'envoi, Emerson confirmé dans le trio offensif aux côtés de Moussa Dembélé, héros de la semaine préféré à Cherki, et Paqueta, fraîchement revenu du Brésil alors que Shaqiri a foutu le camp à Chicago. Objectif du menhir d'Apeldoorn ? Voir si son OL savait faire autre qu'allumer des pétards isolés et si ses ouailles étaient capables de surfer sur une série positive sans se prendre une gamelle à la première secousse positive. Alors, alors ? Alors, on a finalement vu l'OL danser de nouveau avec ses démons et l'AS Monaco plonger dans ce choc d'ambitieux sans le moindre frein. Sofiane Diop n'a ainsi eu besoin que de quelques minutes pour déballer ses premières friandises et, au bout d'un superbe une-deux entre l'international espoirs français et Wissam Ben Yedder, Jean Lucas a décollé pour planter une première flèche… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com