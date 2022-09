information fournie par So Foot • 09/09/2022 à 14:00

L'AS Ilienne Amateurs vit son rêve de Coupe de France à 4000 km de chez elle

Après un voyage de plus de 4000 km en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'AS Îlienne Amateurs va disputer ce samedi un troisième tour de Coupe de France. Une compétition qui n'est accessible aux équipes de l'archipel que depuis 2018 et qui leur offre le privilège de se rendre en métropole, de vivre quelques jours à Clairefontaine, mais aussi d'affronter l'ex-international des Bleus Jérémy Mathieu, qui évolue à Luynes Sport (R2) avec l'objectif historique de se qualifier pour un 4e tour.

"Moi, j'y vais peut-être deux à trois fois par an, en métropole, mais pour certains, c'est la première fois !" Mehdi El Ghazouani, joueur de l'ASIA

Noël Le Graët, Parc des Princes et arbitres de Ligue 1

Situé à 30 kilomètres à l'est du Canada, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon abrite 6000 âmes, soit un peu moins que la ville de Guingamp. Si le hockey sur glace y est le sport roi, le football tente d'exister avec son championnat à trois équipes qui s'affrontent à cinq reprises de mai à septembre. Mais depuis 2018, unefait courir les joueurs saint-pierrais un peu plus vite derrière le ballon rond : les équipes de l'archipel sont intégrées au troisième tour de la Coupe de France avec un voyage en métropole à la clé. Cette année, c'est l'AS Îlienne Amateurs qui a composté son ticket, éliminant aux tirs au but l'AS Saint-Pierre au premier tour, puis l'AS Miquelon au deuxième. Mais derrière ce bonheur de la qualification se cache un véritable périple pour déplacer la délégation de 30 Saint-Pierrais.Un océan les sépare de l'Hexagone, alors forcément, pas question d'y aller en char à voile ., balaie d'entrée Mehdi El Ghazouani, taulier de l'équipe.(au Canada, province de Nouvelle-Écosse, NDLR)Un voyage forcément exceptionnel pour ces Français d'outre-mer :Une véritable aventure d'une semaine pour laquelle toute Lire la suite de l'article sur SoFoot.com