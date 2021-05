L'art du "comment jouer au foot"

Retracer l'histoire du jeu à travers la recherche de l'humain au-delà du résultat mathématique, c'est raconter l'histoire des idées et des idéaux, et de ceux qui les ont incarnés : c'est l'ambition du livre Tactique de So Foot, disponible en librairie.

Au début des années 2000, le football traverse une phase où l'intérêt pour la qualité du jeu et la gloire sportive du terrain est compromis par sa commercialisation et la starification de ses acteurs. Alors que la tactique, l'art du comment jouer, est depuis toujours au cœur d'un combat ouvert entre idées et statistiques, rêveurs et pragmatiques, philosophes et physiciens, le discours du jeu bascule sous le poids de l'autorité des chiffres, de l'économie et du résultat. Les experts scientifiques prennent le monopole de la parole tactique. Dans le football physique des années 2000, les créateurs jouent seuls, parfois à deux, comme escortés par le muscle et l'athlétisme que requiert, nous dit-on, le très haut niveau. Pourtant, au milieu de tout ça, il reste un tas d'histoires à raconter derrière le résultat tout-puissant, la tactique aussi est humaine, et les vainqueurs n'ont pas toujours raison.Bien avant les systèmes de jeu et les combinaisons en triangle, la tactique commence par la compréhension d'une mission culturelle, un idéal fondé sur des valeurs locales, qui définit ce que représente le succès pour chaque équipe. Le Barça,, prétend transcender sa condition de club sportif pour faire briller les valeurs de la Catalogne au-delà de ses frontières. La Juventus n'existe qu'à travers la victoire :On peut aussi citer l'autorité royale du style du Real Madrid, la vente de boissons énergétiques du RB Leipzig, la recherche de la victoire harmonieuse d'Arsenal --, leirrationnellement ambitieux du Paris Saint-Germain ou encore le terre-à-terrede l'AS Nancy Lorraine. Au-delà de la performance sportive, le football séduit parce qu'il veut dire quelque chose pour ceux et à ceux à qui il s'adresse.De cette mission culturelle découlent une philosophie de jeu, le choix de l'entraîneur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com