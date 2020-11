Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'Argentine tient l'Australie en échec Reuters • 21/11/2020 à 12:00 Temps de lecture: 1 min







L'Argentine tient l'Australie en échec par Samuel Messberg (iDalgo) L'Argentine et l'Australie s'affrontaient ce samedi matin à Sydney pour le compte de la quatrième journée du Rugby Championship. Les deux équipes se sont séparés sur un match nul, sans essai, de 15-15. Les points des deux équipes ont été inscrit par le même joueur tout au long du match : Sanchez côté argentin et Hodge pour l'Australie. Au classement l'Argentine fait la bonne opération en gardant la deuxième place avec le même nombre de points que la Nouvelle-Zélande et l'Australie mais avec un match en moins. L'Argentine affrontera la Nouvelle-Zélande samedi prochain afin de tenter de prendre la tête du classement alors que l'Australie attendra l'Argentine pour le match retour le 5 décembre.