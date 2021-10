L'Argentine en " lune de Lionel "

Grâce à son succès face au Pérou (1-0) dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Albiceleste compte désormais vingt-cinq rencontres consécutives sans la moindre défaite. Avec le billet pour la prochaine Coupe du monde pratiquement en poche, les coéquipiers de Lionel Messi commencent peu à peu à avoir la gueule d'un sérieux outsider au Qatar. En Argentine, depuis la victoire en Copa América, une véritable histoire d'amour lie le pays à cette sélection menée par Lionel Scaloni. Une relation puissante après des années compliquées étalée à l'Estadio Monumental.

Quatre heures avant le coup d'envoi de la rencontre, les supporters sont déjà là. Même en pleine semaine. En Argentine, la, comprendre l'avant-match ou plutôt l'apéro, c'est sacré. Encore plus pour ceux qui retrouvent les tribunes pour la première fois depuis le début de la pandémie il y a un an et demi. Sur l'avenue Libertador, à quelques centaines de mètres de l'Estadio Monumental, les odeurs de grillade se mêlent déjà aux reflux d'alcool. Les nombreux vendeurs ambulants beuglent pour convaincre les passants d'acheter un drapeau mal imprimé à 800 pesos, un poncho certainement perméable ou un masque flippant de Messi.Canette de Quilmes à la main, Matías, 24 ans, maillot de l'Albiceleste sur les épaules, titube un peu au moment d'accrocher une banderole à un grillage avec ses potes. C'est un drapeau argentin avec la gueule de la Pulga imprimé au-dessus de l'inscription :. Visiblement ça va quand même., prévient celui qui est venu de Monte Grande en province de Buenos Aires pour voir le match avec ses amis qui enquillent les Fernet-Coca dans une bouteille en plastique coupée en deux. Un classique local. Ces gars-là font partie des plus de 36 000 chanceux qui ont réussi à obtenir une place pour assister à la rencontre entre l'Argentine et le Pérou ce jeudi soir en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Avec le protocole sanitaire, l'enceinte de River Plate est encore limitée à 50% de sa capacité. Il a donc fallu se battre pour obtenir le précieux sésame malgré un système de vente particulièrement pourri. Tous ont été obligés de patienter sur leur ordinateur dans une file d'attente virtuelle puis