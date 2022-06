L'Argentine donne une leçon de foot à l'Italie

Un match pour du beurre, mais particulièrement salé pour la Nazionale.

Italie 0-3 Argentine

Messi et Di María qui martyrisent Donnarumma, il y avait du règlement de comptes dans l'air à Wembley ce mercredi soir.Les organismes sans doute marqués par une saison interminable, les 22 acteurs ont entamé cette Finalissima piano-piano. Une exception : Nicolás Otamendi, qui s'est occupé de distribuer des tampons à tout ceux qui se présentaient sur son chemin. Quelques amabilités plus tard, Leo Messi a ouvert le bal : après un tour de manège offert à Giovanni Di Lorenzo,a délivré un caviar à Lautaro Martínez, qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets. Visiblement bien plus concernés par l'enjeu relatif de la soirée, les Argentins ont alourdi la marque juste avant la pause grâce à un piqué d'Ángel Di MaríaGiorgio Chiellini sorti à la pause pour sa dernière en sélection , son compère Leonardo Bonucci a bien failli offrir le troisième pion sur une passe en retrait avant de voir Gianluigi Donnarumma sauver la mise sur sa ligne (56). Le portier italien a ensuite dû enchaîner les parades sur des tentatives de Di María et Messi pour ne pas voir les siens sombrer complètement (60, 62, 65et 69). Le calice jusqu'à la lie, laa même fini par craquer une dernière fois à quelques secondes du terme sur une frappe imparable de Paulo DybalaL'Argentine remporte logiquement cette Finalissima, 29 ans après avoir remporté la deuxième édition de ce match intercontinental.