"L'argent de Colony Capital ne posait de problème à personne parce que l'équipe était nulle"

Cinquantenaire du Paris Saint-Germain oblige, Damien Dole-Chabourine, journaliste à Libération, et Philippe Goguet, fondateur du webmédia CulturePSG, publient Rouge & Bleu. Un ouvrage de quelque 250 pages qui retrace le demi-siècle d'histoire du club de la capitale par le prisme de ses supporters. L'occasion de se pencher avec les deux compères sur l'aboutissement d'un travail de deux ans et demi.

Top 10 : Polémiques du Clásico

L'histoire officielle du PSG est déjà racontée, on ne voyait pas vraiment ce qu'on avait à apporter en plus. Prendre les supporters, regarder l'histoire par le bas, c'est aussi un procédé qu'on voit en sciences sociales. On peut raconter le Classique annulé de 2009, où ça finit en bataille générale, avec la police, l'AFP, les journalistes qui étaient sur place, mais faire intervenir quatre supporters parisiens qui étaient tous à Marseille à ce moment, à des endroits différents, ça permet de prendre de la substance.Le prénom inspiré d'une idole, je suis totalement concerné puisque mon fils s'appelle Marco. Ce n'est pas du tout anodin, j'ai un peu arnaqué ma femme sur ce coup, c'était vraiment pour VerrattiDes fois, quand je raconte ça, on me dit que je suis un peu débile, alors que d'autres ont décidé d'appeler leur fils par le prénom d'un acteur, d'un personnage de série... Il y a une forme de mépris pour les supporters. Alors qu'il suffirait juste d'écouter les gens parler de leur passion. Très souvent, il en sort de belles choses.Ce n'est pas un entretien, mais quand Damien est allé chez la mère de Momo, c'était un moment très particulier, très beau, mais très dur aussi. Elle a revu toute la vie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com