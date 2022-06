information fournie par So Foot • 01/06/2022 à 14:00

L'apôtre Rodrigo De Paul

S'il n'a pas encore réussi à s'imposer à l'Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul a en revanche déjà conquis le cœur de ses concitoyens avant la confrontation intercontinentale face à l'Italie championne d'Europe ce mercredi à Wembley. Pièce maîtresse du sacre de l'Albiceleste de Lionel Scaloni à la dernière Copa América, l'infatigable et charismatique milieu tout terrain de 28 ans est devenu le symbole de cette Argentine next-gen qui sourit et gagne enfin. En plus d'être le nouveau gars sûr de Leo.

Italie Argentine 01/06/2022 à 20h45 Match amical Diffusion sur

10 juillet 2021. 22h51. Lionel Messi tombe à genoux sur la pelouse du stade Maracanã et éclate en sanglots. Dans une enceinte vidée par la pandémie de Covid-19, l'vient de remporter la Copa América face au Brésil de Neymar (1-0). Plus que le bout d'une interminable nuit de vingt-huit ans sans titre pour l'Argentine, la sélection – pour ne pas dire une grande partie du pays - célèbre surtout la fin de la scoumoune pour son persévérant numéro 10, enfin sacré après quatre finales perdues sous le maillot bleu ciel et blanc. Tous les joueurs se ruent vers l'idole pour le féliciter. Rodrigo De Paul, auteur d'une finale XXL (passe décisive pour Di María) est le premier coéquipier à l'embrasser. C'est tout sauf un hasard., dit un nouvel adage en Argentine. Les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie depuis des mois. Chaque publication de la sélection semble confirmer la règle. Sur les clichés,, toujours pas redescendue de son nuage, est presque à chaque fois… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com