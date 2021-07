L'Angleterre vient à bout du Danemark et rejoint l'Italie en finale

Surpris par un bijou de Mikkel Damsgaard sur coup franc à la demi-heure de jeu, l'Angleterre n'a même pas été menée dix minutes mais a dû attendre la prolongation pour capitaliser sur sa domination et composter son ticket vers la dernière marche. Les Three Lions tiennent leur première finale depuis 55 ans, et leur première finale d'Euro tout court.

Angleterre 2-1 (a.p.) Danemark

Le royaume Damsgaard

Il a fallu l'arracher, briser le conte de fée de l'été, renverser le score, se faire trimballer en prolongation, se manger un mur pendant une demi-heure, galérer jusque dans la réalisation du penalty victorieux - inscrit comme un raccroc par son capitaine -, mais ça y est : l'équipe d'Angleterre a brisé un plafond de verre vieux d'un demi-siècle en passant sur les Danois en demi-finale de cet Euro (2-1). En réussissant là où toutes les précédentes générations avaient échoué, celle de Harry Kane marque déjà l'histoire de son pays et déboulera en finale face à l'Italie dimanche avec un enthousiasme et le soutien de son public. En face, il y avait un Danemark qui sort de ce championnat d'Europe avec une nouvelle performance héroïque sur le CV. 1992, ça n'arrive qu'une fois.Après une entame intense offerte par les Anglais avec notamment un Raheem Sterling pas loin de pouvoir réceptionner un colis de Harry Kane (5) et auteur d'une frappe molle lorsqu'il a réussi à rentrer sur son pied droit (13), les Danois ont mis neuf minutes à réussir à trouver un décalage mais ont réussi à être dangereux sur des récupérations très hautes (15). Bien en place, ils ont peu à peu commencé à prendre le jeu à leur compte et Mikkel Damsgaard a fait passer un frisson (25). La pépite de la Samp n'a eu besoin que d'une cartouche pour régler la mire puisque cinq minutes plus tard,