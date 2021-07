L'Angleterre surclasse l'Ukraine et s'invite en demies

Grâce à une copie collective impeccable, l'Angleterre a facilement dominé l'Ukraine à Rome (0-4). Les deux Harry, Kane et Maguire, ont mis l'Angleterre sur orbite pour la demi-finale face au Danemark.

Ukraine 0-4 Angleterre

Coup de Kane

Kalvin Phillips,

Le visage de Heorhiï Bushchan ne trompe personne. Accroupi sur sa ligne de but et le regard dans le vide, le portier ukrainien vient d'encaisser le quatrième but anglais à la suite d'une tête de Jordan Henderson. Juste avant, le dernier rempart du dispositif d'Andreï Chevtchenko avait sorti une magnifique parade pour éviter à Harry Kane de marquer son troisième but de la soirée. Mais voilà, cette Angleterre était beaucoup trop forte pour l'Ukraine. Mieux encore : les hommes de Gareth Southgate s'invitent en demi-finales de l'Euro sans avoir concédé le moindre but dans ce championnat d'Europe. Au moins, le Danemark est prévenu.De retour à Rome où il a connu de nombreuses joies, Chevtchenko est paré de son plus beau costume pour chanter l'hymne de sa nation. Le Ballon d'or 2004 le sait, il faut réaliser un immense exploit dans la Ville Éternelle pour qualifier l'Ukraine dans le dernier carré. Parce que l'Angleterre est bien évidemment favorite de ce quart de finale, mais aussi et surtout parce que les Anglais démarrent pied au plancher. Grâce à une passe dans le bon intervalle de Raheem Sterling, Harry Kane se retrouve face à Bushchan et trompe le portier de lasur sa première occasion. Après le trente-sixième but de son capitaine en sélection, l'Angleterre passe dans une phase de conservation du ballon et attend son adversaire pour mieux le piquer une deuxième fois.