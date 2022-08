L'Angleterre récompensée à sa juste valeur

Le 31 juillet restera gravé dans les mémoires du football anglais comme étant le jour où le beautiful game est rentré à la maison après 56 ans d'exil. En s'imposant face à l'Allemagne (2-1) dans un match au scénario dramatique, les Three Lionesses ont remporté leur premier tournoi majeur et cela n'est en rien dû au hasard, bien au contraire.

Le groupe vit (très) bien

On a du mal à l'imaginer mais oui, le covid peut avoir du bon. Si la pandémie n'avait pas décalé l'Euro d'un an, Chloe Kelly n'aurait pas pu y participer en raison de la grave blessure aux ligaments croisés dont elle a été victime avec Manchester City en mai 2021 et qui lui a fait manquer les Jeux olympiques de Tokyo. Mais toute l'énergie qu'elle a mise dans sa rééducation a fini par payer puisqu'au mois d'avril dernier, Sarina Wiegman la rappelle avec lespour finalement lui offrir une place au sein de ses 23 qui iront disputer le championnat d'Europe. Pari gagnant puisque c'est grâce au pied droit de Chloe Kelly que l'Angleterre a été sacrée championne d'Europe, chez elle, pour la première fois de son histoire, à Wembley, là où 56 ans plus tôt, lesavaient alors soulevé le seul et unique trophée majeur de l'histoire du pays. Rien que ça.Mais au-delà de la symbolique du cas Kelly, cette victoire anglaise face à une Allemagne qui n'a absolument pas démérité (et démarré la finale avec un gros coup sur la caboche suite au forfait de dernière minute d'Alexandra Popp à la suite d'une blessure musculaire) est avant tout une victoire collective. Evidemment, répondront les analystes de tout bord, sauf que dans le cas des, ce mot-magique s'est vérifié tout au long du tournoi. Ainsi, Sarina Wiegman, au-delà d'avoir réalisé un historique back-to-back personnel, a aligné six fois d'affilée le même XI de départ. Personne à part elle n'avait encore fait ça dans un Euro, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Avoir un plan de base c'est bien, avec de la profondeur de banc, c'est encore mieux. La preuve, sept des 22 buts anglais ont été inscrits par des remplaçantes, dont certaines sont entrées définitivement dans le cœur du public, à commencer par la paire mancunienne Ella Toone (buteuse lors de la finale) et Alessia Russo (autrice d'une talonnade qui a provoqué quelques descentes d'organes en demie face à la Suède).Avec Wiegman, le football n'est pas un sport qui se joue à onze, mais bien à quatorze, voire à seize et, depuis l'arrivée de la