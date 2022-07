L'Angleterre maîtrise l'Autriche et lance parfaitement son Euro

Un match d'ouverture très attendu, une ambiance des grands soirs dans un stade d'Old Trafford bouillant et une coriace équipe d'Autriche venue vendre chèrement sa peau. Dans ce tableau loin d'être idyllique, les Anglaises ont su faire valoir leur statut de prétendantes au sacre final pour rapidement faire la différence et s'imposer, même sur la plus petite des marges. La bande de Sarina Wiegman est bien entrée dans son Euro.

Angleterre 1-0 Autriche

Mead in England

Trois ans sans tournoi majeur, une année d'attente supplémentaire après le report de l'Euro masculin... Plein à craquer, Old Trafford était prêt à vibrer derrière son équipe pour les grands débuts de cet Euro féminin, dans une ambiance des grands soirs. Un contexte qui n'a guère inhibé les protégées de Sarina Wiegman, rapidement lancées vers la victoire par l'ouverture du score de Mead après un gros quart d'heure. Les Britanniques ont ensuite parfaitement maîtrisé une Autriche trop limitée pour espérer mieux, malgré une lourde frappe de Dunst détournée par Earps au cœur d'une seconde période fermée à double tour. Une victoire précieuse qui met les Anglaises sur orbite dès l'entame de leur Euro, même si la manière laisse quelque peu à désirer.Dix minutes. C'est le temps qu'il aura fallu aux hôtes pour appréhender la magnifique ambiance qui s'est emparée du Théâtre des rêves dès la cérémonie d'ouverture. Une entame dont les visiteuses ont tenté de profiter avec beaucoup d'agressivité, mais sans avoir les armes pour faire trembler Earps et sa défense. Et puis, sur un premier centre de Daly, White est venue placer une première tête en reculant, sans danger (10). De quoi amorcer la montée en puissance des, qui trouvent la faille dès leur deuxième situation. D'une magnifique passe dans l'intervalle, Kirby trouve Mead, qui enchaîne parfaitement contrôle poitrine – petit ballon par-dessus Zinsberger pour ouvrir le score, malgré le dégagement en catastrophe de Wenninger, juste derrière la ligne. La pression redescend d'un cran pour l'attaquante d'Arsenal et ses coéquipières, qui posent leur patte sur la rencontre. D'une nouvelle tête – trop décroisée – White se signale encore après un bon dédoublement de Hemp… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com