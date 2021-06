L'Angleterre maîtrise l'Allemagne et file en quarts

En souffrance pendant une grosse partie du match, les Anglais ont finalement tenu et su porter les coups fatals à une équipe d'Allemagne inoffensive (2-0). Les hommes de Gareth Southgate, demi-finalistes de la Coupe du Monde en 2018, affronteront le vainqueur de Suède-Ukraine à Rome. Avant, peut-être, de retrouver Wembley.

Angleterre 1-0 Allemagne

Sterling, comme d'habitude.

Les interminables séances de tirs au but de 1990 et 1996 avaient érigé la légende de cette confrontation : Angleterre-Allemagne, ça finit toujours au bout de la nuit après un interminable affrontement aux 11 mètres. Pendant longtemps, on a bien cru que le scénario se reproduirait dans un match où le 0-0 aurait été le score le plus logique au terme du temps réglementaire, tant les deux équipes se sont regardées dans les yeux pendant quatre-vingt dix minutes. Mais pas cette fois. Même sans briller, sans avoir excellé depuis le début de cet Euro à vrai dire, cette équipe d'Angleterre arrive toujours à s'imposer, à mettre ce petit but qui fait la différence, à ne pas rompre derrière. On aurait pu penser que ces tièdesne passeraient pas le test allemand. Mais à Wembley, chez eux, face à leur public, ils les ont battu sans encaisser de but. Ce coup-ci, à la fin, ce sont les Anglais qui ont gagné. Et qui ont désormais un boulevard jusqu'à la finale dans une partie de tableau où ils font office de seuls "gros".Comme pouvaient le laisser deviner les deux 3-4-3 qui se faisaient face en cette fin d'après-midi sur la pelouse impeccable du Wembley Stadium, c'est avant tout une bataille tactique qui s'est jouée entre l'Angleterre et l'Allemagne. Une bataille de position, d'organisation, de patience, ponctuée çà et là d'occasions qui ont fait se parcourir quelques frissons dans les travées de l'enceinte londonienne. Le premier quart d'heure est plutôt Lire la suite de l'article sur SoFoot.com