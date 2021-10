L'Angleterre face à ses démons virtuels

Jadon Sancho, Bukayo Saka, Marcus Rashford. Trois internationaux anglais coupables d'avoir raté un tir au but en finale de l'Euro 2020 tout en ayant une couleur de peau trop foncée. Mais ce n'est pas avec les insultes essuyées cet été par les trois Wonderkids anglais que les abus racistes en ligne ont commencé dans le football anglais. Retour sur un phénomène que les autorités prennent (enfin) très au sérieux.

Mario Balotelli, la cible idéale

Face à la Commission des affaires intérieures britanniques (The Home Affairs Committee), Anton Ferdinand n'y est pas allé par quatre chemins. À ses yeux, la seule finalité possible avec les multiplications d'abus racistes en ligne à l'égard des footballeurs de couleur, c'est un drame. Tôt ou tard. Dans le viseur de l'ancien défenseur international espoirs anglais, les Facebook, Instagram, Twitter and co ont(lutter, NDLR)Dernier exemple significatif en date, Marcus Rashford, Bukayo Saka ou encore Jadon Sancho, victimes d'un torrent d'insultes en ligne - sans oublier des emojis Singe dans certains messages - à la suite de la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020. Leur tort selon les assaillants, être de la mauvaise couleur de peau et avoir manqué leur tir au but. Quelques jours après les faits, cinq arrestations étaient annoncées par la UK Football Policing Unit de la Police. Une vitesse d'exécution relative à la notoriété des victimes, car la question des abus racistes en ligne contre des footballeurs en Angleterre touche jusqu'aux divisions inférieures. Un environnement moins médiatique et où l'accompagnement des victimes sera généralement moins rapide et spectaculaire que pour un joueur desSi les députés anglais ont décidé d'entendre début septembre ce que Anton Ferdinand, frère de Rio, et l'ancienne internationale Lianne Sanderson avaient à dire, c'est parce que le sujet est crucial. Selon une étude commanditée en 2017 par l'ONG Kick It Out, 95 000 posts discriminatoires sur les réseaux sociaux avaient été émis sur la seule saison 2014-2015 de Premier League, 39 000 touchant des joueurs en particulier, au moins 8000 rien que pour le seul Mario Balotelli, alors dans une saison Lire la suite de l'article sur SoFoot.com