L'Angleterre et le Danemark y sont presque, l'Albanie fait sensation

Pendant que Danois et Anglais se sont tranquillement rapprochés des îles palmiers, l'Albanie a décidé d'écœurer la Hongrie dans le duel des sélectionneurs italiens. La Suisse et la Serbie ont fait le job.

Luxembourg 0-1 Serbie

Suisse 2-0 Irlande du Nord

Îles Féroé 0-2 Autriche

Dans un match longtemps tendu et fermé à double tour, la Serbie a sorti son arme létale : Dušan Vlahović, tout en puissance. Le chassé-croisé avec le Portugal, second à un point (13 contre 14) mais avec un match en moins, continue et devrait connaître son épilogue lors de la dernière journée.Avec un match en moins, lapeut toujours espérer coiffer l'Italie pour la qualification directe. Un peu avant la pause, Zuber a planté le but qu'il fallait pour décanter la situation, servi sur un plateau d'argent par le très en forme Embolo. Inexistants, naïfs et fautifs, les Nord-Irlandais sont quasiment hors course.