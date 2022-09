L'Angleterre et l'Allemagne font le spectacle à Wembley

Un God Save the King poignant dans un Wembley qui avait endossé son plus beau costume quelques semaines après le décès de la reine Élisabeth II , six buts, des penalty, l'utilisation de la vidéo arbitrage, du coaching parfait, et un Harry Maguire qui régale toujours autant, cet Angleterre-Allemagne qui n'avait rien d'alléchant sur le papier, a donné le sourire aux 85 000 spectateurs.

Angleterre 3-3 Allemagne

Une sieste en première mi-temps

Au cas où certains en doutaient : non, une rencontre sans le moindre enjeu n'offre pas systématiquement des purges. Et pour être sûr que personne ne se pose encore la question à l'avenir, l'Angleterre et l'Allemagne ont pris soin de servir un véritable spectacle aux 85 000 supporters présents dans les travées de Wembley pour la rencontre de ce lundi soir, comptant pour l'ultime journée des phases de poules de la Ligue des nations. Demi-finalistes du Mondial 2018 et finalistes de l'Euro 2020, lesont essuyé une sévère désillusion à quelques semaines du début du Mondial 2022 au Qatar en étant relégué en Ligue B il y a quelques jours après leur défaite face à l'Italie (0-1). En face, laavait également dit adieu à ses espoirs de participer au Final 4 en s'inclinant vendredi dernier à la surprise générale sur son terrain face à la Hongrie (0-1). Bref, les deux n'avaient pas grand-chose à gagner, sauf peut-être leur honneur respectif. De quoi faire trembler le tableau d'affichage.Une belle intervention de Marc-André ter Stegen face à Raheem Sterling à la conclusion d'une contre-attaque anglaise (24), une tentative de Kane hors cadre à la retombée du corner suivant cette occasion (25), la sortie sur blessure de John Stones (37) remplacé par Kyle Walker, et une timide réaction des visiteurs par une frappe rasante de Joshua Kimmich directement en sortie de but à la toute fin (44), voilà, en résumé, ce qu'il faut retenir de la première période moyenne voyant l'Angleterre et l'Allemagne en grandes difficultés pour se créer des… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com