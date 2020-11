Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'Angleterre bat le Pays de Galles et affrontera la France en finale Reuters • 28/11/2020 à 19:24







L'Angleterre bat le Pays de Galles et affrontera la France en finale par Léo De Garrigues (iDalgo) L'Angleterre a pris le meilleur sur le Pays de Galles (13-24) grâce aux essais de Henry Slade et Mako Vunipola. Owen Farrell a participé à la fête en inscrivant 14 points au pied. Côté gallois, Johnny Williams avait ouvert la marque en inscrivant le premier essai de la rencontre à la 11e minute. Grâce à ce succès, le XV de la Rose termine à la première place du groupe A et affrontera la France en finale de la coupe d'Automne.