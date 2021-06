L'Angleterre à droite toute

Le sujet a fait débat pendant des semaines au Royaume-Uni et a été conclu par un non-choix : Gareth Southgate avait décidé, avant la blessure de Trent Alexander-Arnold, d'emmener ses quatre arrières droits sur les routes de l'Euro 2020. Et encore, il aurait pu en prendre plus. Ou comment l'Angleterre est devenue la spécialiste d'un poste souvent ingrat où les références manquaient, et dont cette génération déborde.

"Quel gamin rêve de devenir latéral ?"

Quand on voit comment Didier Deschamps, qui a par ailleurs un effectif d'une qualité assez unique au monde, peine à trouver de quoi faire une concurrence correcte à Benjamin Pavard et Léo Dubois en équipe de France, on se dit que le voisin anglais pourrait nous dépanner d'un ou deux joueurs de son vivier. Il faut dire que le réservoir d'arrières droits anglais est si impressionnant qu'il pourrait constituer une équipe entière plus que correcte seulement avec des latéraux : en plus de Trippier (Atlético), Walker (Manchester City) et James (Chelsea), qui iront à l'Euro avec les, d'Alexander-Arnold (Liverpool), blessé lors du match de préparation face à l'Autriche, mais initialement dans la liste, des joueurs comme Wan-Bissaka (Manchester United), Aarons (Norwich), Walker-Peters (Southampton), Lamptey (Brighton), Justin (Leicester), ou d'autres un peu plus âgés comme Tavernier (Celtic) ou Ayling (Leeds) pourraient prétendre sans rougir à une place en sélection, si la concurrence n'était pas si rude.Il y a tellement de qualité à ce poste, à vrai dire, qu'il a longtemps été question que Southgate laisse Trent Alexander-Arnold à la maison, alors qu'il est devenu une référence absolue au poste. Finalement, il a choisi de ne pas choisir :, a même osé le sélectionneur desen conférence de presse, justifiant son choix par la polyvalence des joueurs qu'il a sélectionnés.D'ailleurs, ce mercredi face à l'Autriche, c'est un latéral droit (Trippier) qui a évolué à gauche de la défense anglaise.