L'Allemagne torpille les rêves bleus

Ligotées en première période, plus libérées par la suite, les Bleues ont regardé les Allemandes dans le blanc des yeux. Sauf dans leur surface, où personne ne pouvait soutenir le regard d'une Alexandra Popp double buteuse. Encore une fois éblouissante, l'avant-centre hisse les siennes en finale de l'Euro.

Allemagne 2-1 France

Diani, du pot et du poteau

Il paraît que tout le monde connait l'histoire. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne et. C'est insupportable. C'est un poncif. Mais ça, less'en tamponnent. Alors les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont raconté une histoire bien connue : pas ridicule, voire plutôt à son aise en seconde période, la France a tenu son rang. Elle a aussi perdu, terrassée par une formation plus mature, plus efficace et portée par un joueuse, Alexandra Popp, qui s'affirme comme le grandissimede cette compétition.Un peu inhibées par l'enjeu, les deux sélections débutent piano-piano. L'Allemagne - qui n'a toujours pas encaissé le moindre but dans l'épreuve - préfère les possessions prudentes aux attaques verticales, tout en assurant une pression maximale dès que le cuir repasse entre les pieds français. Un peu plus discrètes, les Bleues s'en remettent aux projections de Geyoro, à la sérénité défensive de Renard et à la justesse technique de Cascarino. Neutralisée, la France ne sait dans l'ensemble pas trop quoi faire devant, à l'image de Diani. L'ailière du PSG pêche par excès malvenus d'individualisme, notamment en oubliant Malard, bien lancée dans l'axe à la demi-heure de jeu.Les joueuses de Corinne Diacre bafouillent un peu trop leur football et Alexandra Popp ne va pas se gêner pour les rappeler à l'ordre : l'avant-centre oblige d'abord Peyraud-Magnin à claquer une belle envolée sur coup franc. Puis profite d'un bon centre de Huth pour trouer les filets de la gardienne française, séchée d'une reprise de volée en première intention. Le cinquième but en autant de matchs pour la joueuse de Wolfsburg. Un sale coup sur la caboche des Bleues ? Oui, mais non. Pas dans son assiette jusqu'ici, Diani… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com