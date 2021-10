information fournie par So Foot • 11/10/2021 à 22:50

L'Allemagne officiellement qualifiée, les Pays-Bas s'amusent

L'Allemagne tient son billet pour le Mondial. Les hommes de Hansi Flick ont battu la Macédoine du Nord à Skopje pour s'assurer de la première place de leur groupe (0-4). Les Pays-Bas n'y sont pas encore mais s'en rapprochent grâce à leur démonstration face à Gibraltar (6-0). Victorieuse en Slovénie (1-2), la Russie a de son côté pris une option dans son mano a mano avec la Croatie.

Pays-Bas 6-0 Gibraltar

Macédoine du Nord 0-4 Allemagne

Une promenade de santé. À Rotterdam, les Pays-Bas n'ont fait qu'une bouchée de Gibraltar. Au four et au moulin, Memphis Depay a lancé son show en bottant un corner, coupé au premier poteau par son capitaine Virgil van Dijk (9). Il a ensuite signé un doublé, servi par Davy Klaassen (21) puis sur un penalty (45+3). Parfait pour faire oublier son premier coup de pied de réparation, arrêté par Bradley Banda (19). Denzel Dumfries (48), Arnaut Danjuma (75) et Donyell Malen (86) ont finalement porté le score à 6-0, confortant la première place desdans le groupe G.Battue par la Macédoine du Nord à la surprise générale en mars, l'Allemagne a remis les pendules Lire la suite de l'article sur SoFoot.com