L'Algérie se donne en spectacle

Depuis l'élimination de l'Algérie par le Cameroun le 29 mars dernier en qualifications pour la Coupe du monde, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment un recours déposé à la FIFA pour faire rejouer le match pour des questions d'arbitrage, et la vraie-fausse démission de Charaf-Eddine Amara, le président de la Fédération algérienne de foot.

Amara ne part plus... pour l'instant

Les journalistes algériens qui suivent le football local ont eu de quoi s'occuper ces derniers jours. L'oisiveté ne les menace pas, même si la sélection nationale ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar à cause d'un but encaissé à dix secondes de la fin du temps additionnel de la prolongation face au Cameroun , à Blida, le 29 mars dernier (1-2, 1-0 à l'aller). Depuis cette défaite, il ne se passe pas une journée, ou presque, sans qu'ils aient à relater les conséquences de cette défaite vécue comme un traumatisme national, quelques semaines après une CAN calamiteuse. Pour le côté folklorique, lors du tirage au sort de la phase finale du Mondial 2022, vendredi dernier à Doha, un supporter algérien s'est filmé en train de haranguer Samuel Eto'o et Rigobert Song, respectivement président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et sélectionneur national, en les accusant d'avoir acheté le match. Les deux anciens Lions indomptables n'ont pas réagi, au contraire de quelques témoins de la scène, choqués par l'attitude un rien provocatrice de l'individu.Mais ce n'est pas cet épisode finalement anecdotique qui a le plus nourri l'actualité. Le dernier en date en dit long sur le climat qui règne actuellement dans les hautes sphères du football algérien. Le 31 mars, Charaf-Eddine Amara, élu président de la Fédération algérienne de football (FAF) en avril 2021, annonçait sa démission et celle de l'intégralité de son bureau, et désignait Mohamed Maouche, premier vice-président et accessoirement ancien joueur de l'équipe historique du FLN, pour lui succéder et organiser une nouvelle élection dans les deux prochains mois. Seulement, Maouche est âgé de 86 ans, et cela a suffi pour que des critiques s'abattent sur Amara. Ce dernier a fini par rétropédaler ce dimanche face à ces réactions, mais aussi après avoir constaté qu'aucun membre du bureau ne l'avait suivi. Son départ est cependant acté puisqu'il remettra prochainement sa démission au secrétariat général de la FAF. Très vite, les premiers prétendants