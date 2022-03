L'Algérie mise sur ses roublards

Après le fiasco de la CAN, l'Algérie a l'occasion de renouer avec le succès en obtenant son ticket pour le Qatar face au Cameroun les 25 et 29 mars prochains. Pour cette double confrontation, Djamel Belmadi a décidé de laisser le sang neuf à la maison pour miser sur les vieux roublards.

Les revanchards

C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Telle semble être la logique de grand-mère de Djamel Belmadi pour ce barrage face au Cameroun. Au moment où le sélectionneur a annoncé sa liste samedi dernier, force est de constater que beaucoup d'éléments manquent à l‘appel et que de vieux visages ont refait surface. Si l'absence d'Adam Ounas porte la justification d'une blessure, ce n'est pas le cas de Saïd Benrahma , Haris Belkebla, Mohamed El Amine Amoura, Adem Zorgane ou encore Ahmed Touba. Tous ces joueurs présents lors du naufrage de la CAN en janvier dernier voient leur place occupée par des anciens de la maison, qui pour certains n'étaient plus rentrés depuis longtemps. La volonté de Djamel Belmadi semble claire : miser sur l'expérience.Belmadi se méfie des Lions indomptables. L'équipe camerounaise et son duo Aboubakar-Toko-Ekambi, qui a éclaboussé la CAN de son talent, ne l'ont vraisemblablement pas laissé indifférent.Se prémunir, il l'a fait. Djamel Belmadi a décidé de miser sur des vieux briscards rancuniers pour atteindre ses objectifs. Ishak Belfodil (30 ans), Djamel Benlamri (32 ans), Sofiane Feghouli (32 ans), Raïs M'Bolhi (35 ans), Youcef Belaïli (30 ans) ou encore Adlène Guedioura (37 ans) sont de la partie, et du côté des Fennecs, on espère que leur bouteille servira à quelque chose.Ce n'est pas la première fois que Belmadi joue la carte des revanchards. La dernière a d'ailleurs été couronnée de succès puisqu'il s'agit de la victoire lors de la CAN 2019., assenait-il pour justifier ses choix. Les trois joueurs avaient à l'époque une revanche à prendre sur le football. Cette victoire en sélection leur a permis de donner un sens à des carrières en club qui ne les menaient nulle… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com