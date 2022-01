L'Algérie cale face à la Sierra Leone

Dans la famille "débuts poussifs de favoris", je demande l'Algérie.

Algérie 0-0 Sierra Leone

Le raté de Brahimi

Dans la famille "débuts poussifs de favoris", je demande l'Algérie.Comme le Cameroun, le Sénégal ou encore le Maroc, les champions d'Afrique en titre n'ont pas brillé pour leur entrée en lice. Mais à l'inverse de ces trois-là, les Algériens, eux, ont été incapables de prendre les trois points. Résultat : Riyad Mahrez et ses coéquipiers doivent se contenter d'un match nul face à la Sierra Leone (0-0).Après un moment émotion offert par le Sierraléonais Kei Kamara, en pleurs au moment des hymnes, Youcef Atal a tout de suite donné le ton du match en manquant une remise dangereuse vers son gardien au bout de quelques secondes de jeu (1). Malgré un système tourné vers l'attaque, avec l'unique Belkebla comme force défensive dans son milieu, l'Algérie n'a pas pesé devant en première mi-temps. Et le portier desMohamed Kamara n'est pas étranger à cet échec. S'il est surnommé Fabiański au pays, le gardien s'est surtout pris pour Manuel Neuer un soir de 2014 , en n'hésitant pas à sortir loin de son but pour gêner les Fennecs. À force de perdre des ballons au milieu, l'Algérie a même mis en confiance l'attaquant Alhaji Kamara, auteur de deux têtes qui fuient le cadre, à la réception d'un centre tendu (5) puis sur coup franc (22). Et si l'on ferme les yeux sur quelques saucisses envoyées plus proches des poteaux de corner que des montants de Raïs M'Bolhi, on peut même dire que la Sierra Leone a dominé le premier acte.En seconde période, les joueurs de Belmadi reviennent avec plus de tranchant, mais pas moins de déchets. Brahimi a directement l'occasion de tromper Kamara, mais il manque son duel (51) avant de céder sa place à Bendebka (63).